Альварес сообщил «Атлетико» о желании покинуть клуб, его цель — «Барселона» — Романо

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес сообщил руководству клуба о желании покинуть его. Переход в «Барселону» является первостепенной задачей аргентинского форварда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, каталонский клуб на текущий момент не отправил предложение о покупке Альвареса, но намерен сделать это в скором времени. Сине-гранатовые планируют новые приобретения после подписания вингера Энтони Гордона и Альвареса.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.