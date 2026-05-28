Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альварес сообщил «Атлетико» о желании покинуть клуб, его цель — «Барселона» — Романо

Альварес сообщил «Атлетико» о желании покинуть клуб, его цель — «Барселона» — Романо
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес сообщил руководству клуба о желании покинуть его. Переход в «Барселону» является первостепенной задачей аргентинского форварда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, каталонский клуб на текущий момент не отправил предложение о покупке Альвареса, но намерен сделать это в скором времени. Сине-гранатовые планируют новые приобретения после подписания вингера Энтони Гордона и Альвареса.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Атлетико» хочет более € 120 млн за Альвареса, цена «Барселоны» — € 100 млн — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android