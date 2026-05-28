«Все проблемы были от поля». Валерий Карпин — о поражении сборной России в игре с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1). Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступил Хелу Бен Брам.

— Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться.

— Вы эмоционально реагировали на бровке.

— Это больше про судью. Сейчас нет смысла про него говорить.

— Что не получилось?

— После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону.

— Кем остались довольны?

— Это я футболистам скажу, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.