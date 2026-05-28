Сборная России проиграла Египту в финале турнира, египтяне получат трофей
Сборные России и Египта провели матч в рамках турнира. Победитель игры, которым стала египетская национальная команда, получает трофей. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Чемпионата».
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'
Фото: «Чемпионат»
Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступил Хелу Бен Брам. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.
Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.
