Сборная России проиграла Египту в финале турнира, египтяне получат трофей

Сборные России и Египта провели матч в рамках турнира. Победитель игры, которым стала египетская национальная команда, получает трофей. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступил Хелу Бен Брам. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.