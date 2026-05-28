Нагучев — о проигрыше России Египту: парням надоело играть просто так. Мне грустно с ними

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о поражении сборной России в товарищеском матче с командой Египта (0:1), которая предстоящим летом сыграет на чемпионате мира — 2026. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022-го.

«Сборная Египта — очень жестокая дразнилка. Эта вполне обычная команда едет тусить на чемпионат мира, а наши ребята провожают их на перроне. Египет, может, и из группы выйдет, там уже и Бельгия стала так себе, а мы выйдем на Тринидад да Тобаго пока что. Я не стану винить игроков сборной России за то, что у них есть такие очень средние по содержанию матчи, потому почти пять лет без единого шанса по-настоящему себя проявить никак иначе и не выглядят.

Денег они, понятно, заработали давно, а вот поиграть всласть может и не выйти никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги! Я знаю из первых уст. У этого поста нет выводов, делюсь общим ощущением бессилия, ведь ни от кого из нас не зависит разбан. Я повторю свою мысль: парням надоело играть просто так. Мне грустно вместе с ними», — написал Нагучев в телеграм-канале.