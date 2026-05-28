Андрей Тихонов высказался о поражении сборной России от Египта в Каире

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о поражении сборной России от Египта (0:1) в первом товарищеском матче в текущую международную паузу. Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).

«Как мы и говорили, игра — до одной ошибки. Эту ошибку и совершили наши футболисты. Были неплохие подходы, начало второго тайма тоже неплохое. Но вот эта ошибка, когда заменили Дивеева и не разобрались наши защитники, привела к поражению.

Сказать, что заслуженно… Наверное, нет. Местами играли достаточно неплохо, но создавали мало. Отсюда и проигрыш», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».