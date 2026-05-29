«Мы устали от лжи». AS передал позицию «Атлетико» насчёт ухода Альвареса в «Барселону»

Источник в мадридском «Атлетико» сообщил изданию AS позицию клуба насчёт потенциального перехода нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону». Ранее появлялась информация, что аргентинец сообщил «матрасникам» о желании покинуть их.

«Хулиан Альварес не продаётся. Мы устали от месяцев лжи, полуправды или полностью выдуманных историй, таких как заявления о покупке [Альваресом] домов в Барселоне. Это поведение маленького клуба. «Атлетико» не получал никаких предложений по игроку, и никаких встреч не было. Футболист не виноват. Поведение Хулиана было безупречным, и это внешняя проблема, не имеющая к нему отношения», — приводит AS слова источника.