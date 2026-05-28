Конате бесплатно уйдёт из «Ливерпуля» летом, стороны не согласовали контракт — Джейкобс

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате покинет английский клуб в статусе свободного агента. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, несмотря на то что в апреле футболист заявил, что сделка близка к завершению, «Ливерпуль» и Конате так и не пришли к соглашению.

Конате защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2021 года. В английский клуб он перебрался из немецкого «РБ Лейпциг». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 40 млн.

В сезоне-2025/2026 защитник принял участие в 51 матче в составе мерсисайдской команды во всех турнирах. На его счету два забитых мяча — по одному в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА.

