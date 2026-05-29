Карпин сравнил матч сборной России с Египтом на ЧМ-2018 и в товарищеской игре
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил товарищеский матч с Египтом, в котором его подопечные уступили со счётом 0:1, с игрой этих же команд восьмилетней давности на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне оказались сильнее (3:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'
«Разные сборные — у России, возможно, только Миранчук был восемь лет назад. Также и у сборной Египта. Сборная Египта стала только сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
ЧМ-2018 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2018, вторник. 21:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Египет
1:0 Фатхи – 47' 2:0 Черышев – 59' 3:0 Дзюба – 62' 3:1 Салах – 73'
В заявке сборной России в обоих матчах был лишь один футболист — полузащитник Антон Миранчук. В игре чемпионата мира он остался в запасе и не вышел на поле.
