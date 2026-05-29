Карпин сравнил матч сборной России с Египтом на ЧМ-2018 и в товарищеской игре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил товарищеский матч с Египтом, в котором его подопечные уступили со счётом 0:1, с игрой этих же команд восьмилетней давности на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне оказались сильнее (3:1).

«Разные сборные — у России, возможно, только Миранчук был восемь лет назад. Также и у сборной Египта. Сборная Египта стала только сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В заявке сборной России в обоих матчах был лишь один футболист — полузащитник Антон Миранчук. В игре чемпионата мира он остался в запасе и не вышел на поле.