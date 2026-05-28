Сергеев прокомментировал поражение в матче со сборной Египта

Нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал поражение в матче с национальной командой Египта со счётом 0:1. На 65-й минуте единственный гол забил форвард хозяев Мостафа Абдельрауф.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше. Разберём игру. Впереди два домашних матча.

Атмосфера не самая сложная. Но соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом — это участник чемпионата мира», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

