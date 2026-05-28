Главный тренер сборной России Карпин: голевых моментов у ворот Египта не хватало

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил нехватку голевых моментов у ворот Египта в товарищеском матче, где египтяне победили со счётом 1:0.

28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Если вы говорите про голевые моменты у ворот Египта, то их было немного и не хватало. Про Египет можно сказать то же самое. Обе команды сыграли в обороне хорошо. Равная игра.

Без понятия, кто в группе у Египта на чемпионате мира. Мне тяжело говорить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

