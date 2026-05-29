Карпин — о матче с Египтом: посмотрели на игроков на уровне команды-участника ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1) ответил на вопрос, как будет выглядеть российский футбол в будущем.

«Санкции, естественно, влияют. Как будет выглядеть сборная и российский футбол в будущем? Игры, как с Египтом, который готовится к чемпионату мира. Посмотрели на наших футболистов на уровне команды, которая будет участвовать на чемпионате мира. В данной ситуации мы этим занимаемся. Многие выглядели достойно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.