Валерий Карпин: хотелось бы, чтобы за Египет сыграл Салах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подчеркнул, что хотел, чтобы в товарищеском матче с египетской национальной командой принял участие нападающий Мохамед Салах.

«Игра показала, что многие достойно смотрелись. Не все, но многие. Хотелось бы, чтобы Салах сыграл. Не только Мармуш», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

