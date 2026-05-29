Валерий Карпин: лазерные указки мешали игрокам сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поведении болельщиков во время товарищеского матча, в котором его подопечные уступили Египту (0:1). Команды играли на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). Фанаты хозяев светили в лица россиянам лазерными указками.

«Лазерные указки? Мешали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Египта предстоящим летом сыграет на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Российская сборная отстранена от международных соревнований с февраля 2022-го. Клубы из России также не принимают участия в официальных турнирах.