Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: лазерные указки мешали игрокам сборной России

Валерий Карпин: лазерные указки мешали игрокам сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поведении болельщиков во время товарищеского матча, в котором его подопечные уступили Египту (0:1). Команды играли на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). Фанаты хозяев светили в лица россиянам лазерными указками.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Лазерные указки? Мешали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Египта предстоящим летом сыграет на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Российская сборная отстранена от международных соревнований с февраля 2022-го. Клубы из России также не принимают участия в официальных турнирах.

Материалы по теме
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android