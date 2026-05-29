Карпин: неправильно говорить, что Россия была хуже Египта. У Сергеева был голевой момент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что национальная команда не была хуже Египта в их товарищеском матче, где египтяне победили со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«По сравнению с Брунеем уровень соперников вырос. Мы довольны. Оценивать игры нужно не только по результату. В том числе и сегодня. Говорить, что мы были хуже Египта — неправильно. Такой же момент, как у Египта, был у Сергеева», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступил Хелу Бен Брам. На 65-й минуте гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

