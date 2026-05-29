Сергеев: мы все ждём нашего возвращения — надеюсь, оно будет скоро
Нападающий сборной России Иван Сергеев после поражения национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1) высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Игра на игру не приходится. Где-то хорошо сыграли, где-то — не очень. Разговаривать надо, если бы были там. Мы все ждём этого возвращения. Надеюсь, оно уже будет скоро. Сыграли с участником чемпионата мира. Было интересно посмотреть», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

