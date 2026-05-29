Карпин: решение по хоккеистам даёт надежду и нам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что снятие санкций с хоккейных национальных команд даёт надежду футболистам.

«С хоккея снимут санкции? Надежду это нам даёт», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В четверг, 28 мая, дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям. В этом решении отмечено, что аргументы и отчёты по оценке рисков, представленные ИИХФ, не имели под собой достаточных оснований для пролонгации отстранения по соображениям безопасности.

Сборная России по футболу не участвует в официальных встречах с 2022 года.