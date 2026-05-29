Игрок «Динамо» Сергеев прокомментировал смену тренера в клубе

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера столичной команды. Ранее бело-голубыми руководил Ролан Гусев.

«Руководство так решило. Я не работал со Шварцем. Нас собирают 18-го числа в «Динамо». Посмотрим, новый сезон. Старый надо забыть — он был не самым лучшим для «Динамо». Я написал Гусеву, поблагодарил его. Всегда грустно, когда кого-то убирают», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сандро Шварц уже возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством немецкого специалиста московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году. Всего при тренере «Динамо» провело 57 матчей во всех турнирах, в которых одержало 32 победы.

