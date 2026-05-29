Иван Сергеев рассказал о замене Воробьёва в сборной России

Форвард сборной России Иван Сергеев высказался о замене нападающего Дмитрия Воробьёва в составе национальной команды перед товарищеским матчем с Египтом (0:1). Команды играли на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).

«Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой, в Череповец. Позвонили, сказали, что, если у Воробьёва подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал хорошо, готов и жду вызова. Сообщили, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.