Иван Сергеев рассказал о замене Воробьёва в сборной России

Форвард сборной России Иван Сергеев высказался о замене нападающего Дмитрия Воробьёва в составе национальной команды перед товарищеским матчем с Египтом (0:1). Команды играли на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой, в Череповец. Позвонили, сказали, что, если у Воробьёва подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал хорошо, готов и жду вызова. Сообщили, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

