Артём Карпукас: сборная Египта — сложный соперник

Полузащитник сборной России Артём Карпукас высказался после поражения национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1). Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире.

«Непростой матч, хороший соперник. Играли у них дома, в непривычных погодных условиях. Тяжёлый матч. Согласен с Дивеевым, что самый сложный соперник. Но у меня первый такой сложный соперник на национальном уровне. Было интересно, сравнить себя.

Мы днём не выходим из отеля. Вчера вечером была тренировка, сегодня — игра. Нельзя сказать, что погода как-то сильно повлияла», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.