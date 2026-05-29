Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Карпукас: сборная Египта — сложный соперник

Артём Карпукас: сборная Египта — сложный соперник
Комментарии

Полузащитник сборной России Артём Карпукас высказался после поражения национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1). Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Непростой матч, хороший соперник. Играли у них дома, в непривычных погодных условиях. Тяжёлый матч. Согласен с Дивеевым, что самый сложный соперник. Но у меня первый такой сложный соперник на национальном уровне. Было интересно, сравнить себя.

Мы днём не выходим из отеля. Вчера вечером была тренировка, сегодня — игра. Нельзя сказать, что погода как-то сильно повлияла», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Материалы по теме
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android