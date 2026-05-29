Карпукас: кто в сборных, тому в клубах дадут больше отдохнуть после игр

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался об атмосфере в национальной команде после поражения от Египта (0:1) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет).

«Кто в сборных, тому в клубах дадут больше отдохнуть после игр. Тут хорошая атмосфера, тренировки потрясающие. Со многими знаком. Приятно тренироваться в такой атмосфере», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут ещё две встречи. В пятницу, 5 июня, состоится игра со сборной Буркина-Фасо. Во вторник, 9 июня, Россия сыграет с Тринидадом и Тобаго.