Сборная России поблагодарила болельщиков после поражения в матче с Египтом

Сборная России в телеграм-канале обратилась к болельщикам после поражения национальной команды в товарищеском матче с Египтом со счётом 0:1.

«Спасибо вам за поддержку», — написано в сообщении.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале сборной России.

Также пресс-служба сборной России опубликовала видео, как футболисты благодарят болельщиков. Ранее она сообщила, что на матче с Египтом присутствовали более 2000 российских болельщиков.

Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.