Дивеев высказался об отсутствии Салаха в матче со сборной России

Защитник сборной России Игорь Дивеев после поражения национальной команды в товарищеском матче с Египтом (0:1) высказался об отсутствии капитана и флангового нападающего африканской сборной Мохамеда Салаха.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Левым и правым защитникам, наверное, обидно, что Салах не сыграл. Он больше фланговый нападающий. Эпизод гола я не видел, пропустил момент», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мохамед Салах завершил карьеру в «Ливерпуле» по итогам нынешнего сезона. Начиная с 2017 года футболист принял участие в 442 встречах во всех турнирах за клуб, в которых отметился 257 голами и 123 результативными передачами.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

