Дивеев — о матче с Египтом: поняли, что мы можем спокойно играть

Центральный защитник и капитан сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о товарищеском матче с Египтом (1:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«Интересная игра, хороший соперник. Неплохо смотрелись в некоторых моментах. В некоторых торопились, и соперник хорошо действовал. Интересная игра для болельщиков и нас. Мы поняли, на что мы способны, где есть проблемы, где — нет.

Поняли, что мы можем спокойно играть. Главное — не торопиться. Иногда суета и нелепые потери. Соперник даёт играть», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья никульников.

На 65-й минуте единственный гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

