Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Дивеев рассказал о своём самочувствии

Игрок сборной России Дивеев рассказал о своём самочувствии
Комментарии

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о своём самочувствии после товарищеского матча, в котором команда уступила Египту (0:1). Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). Дивеев провёл на поле 60 минут.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Абдельрауф – 65'    

«На предыгровой тренировке был небольшой дискомфорт. Сегодня принимали решение, смогу сыграть или нет. Карпин сказал, что смогу. В первом тайме понимали, что 15 минут и будет замена. Не знаю, полечу ли на следующие игры или нет. Будем разговаривать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья никульников.

В текущую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут ещё две встречи. В пятницу, 5 июня, состоится игра со сборной Буркина-Фасо. Во вторник, 9 июня, Россия сыграет с Тринидадом и Тобаго.

Материалы по теме
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android