Игрок сборной России Дивеев рассказал о своём самочувствии

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о своём самочувствии после товарищеского матча, в котором команда уступила Египту (0:1). Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет). Дивеев провёл на поле 60 минут.

«На предыгровой тренировке был небольшой дискомфорт. Сегодня принимали решение, смогу сыграть или нет. Карпин сказал, что смогу. В первом тайме понимали, что 15 минут и будет замена. Не знаю, полечу ли на следующие игры или нет. Будем разговаривать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья никульников.

В текущую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут ещё две встречи. В пятницу, 5 июня, состоится игра со сборной Буркина-Фасо. Во вторник, 9 июня, Россия сыграет с Тринидадом и Тобаго.