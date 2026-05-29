Губерниев отреагировал на поражение сборной России в матче с Египтом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России по футболу в товарищеском матче с Египтом со счётом 0:1.

«Ой, сыны Карпина Египту проиграли 0-1? Я правильно понимаю, что мотивации ноль, играли так себе и вообще? Если да, то надо собирать молодёжь и играть тем, кому интересно играть за сборную… Или я не прав?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Игра проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. На 65-й минуте единственный гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

