«ПСЖ» лидирует в гонке за Конате из «Ливерпуля», несмотря на слухи о «Реале» — Daily Mail

Французский «Пари Сен-Жермен» является главным претендентом на бесплатное подписание защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Daily Mail, парижане лидируют в споре за игрока, несмотря на интерес «Реала».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не договорился с Конате о продлении контракта, который подходит к концу 30 июня текущего года. Защитник может вернуться на родину после чемпионата мира — 2026, в котором примет участие в составе сборной Франции.

В сезоне-2025/2026 защитник принял участие в 51 матче в составе мерсисайдской команды во всех турнирах. На его счету два забитых мяча — по одному в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА.