Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» лидирует в гонке за Конате из «Ливерпуля», несмотря на слухи о «Реале» — Daily Mail

«ПСЖ» лидирует в гонке за Конате из «Ливерпуля», несмотря на слухи о «Реале» — Daily Mail
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» является главным претендентом на бесплатное подписание защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате в летнее трансферное окно. Как сообщает издание Daily Mail, парижане лидируют в споре за игрока, несмотря на интерес «Реала».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не договорился с Конате о продлении контракта, который подходит к концу 30 июня текущего года. Защитник может вернуться на родину после чемпионата мира — 2026, в котором примет участие в составе сборной Франции.

В сезоне-2025/2026 защитник принял участие в 51 матче в составе мерсисайдской команды во всех турнирах. На его счету два забитых мяча — по одному в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Кто прокачивает Сафонова и готовит его к финалу ЛЧ? В «ПСЖ» тренеров вратарей трое!
Кто прокачивает Сафонова и готовит его к финалу ЛЧ? В «ПСЖ» тренеров вратарей трое!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android