«Был постоянный прессинг, ощущалось давление». Вахания — о матче с Египтом

Защитник сборной России Илья Вахания высказался о товарищеском матче с Египтом (0:1).

— По ощущениям судья немного не давал бороться, свистел легкие фолы.

— Ничего фантастического сборная Египта в комбинационном футболе не показала. Но казалось, что вы все время под давлением.

— Был постоянный прессинг, ощущалось давление. Это хорошая команда.

— Насколько вы довольны собой?

— Наверное, всегда хочется большего. Делал всё, что мог, — сказал Вахания в эфире «Матч ТВ».

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.