Лионель Месси поедет на шестой чемпионат мира по футболу

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси приме участие на шестом чемпионате мира по футболу. Ранее сообщалось, что 38-летний нападающий включён в заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира 2026 года.

Ранее Месси участвовал на ЧМ-2006, 2010, 2014, 2018 и 2022. На прошлом мундиале Месси со сборной Аргентины стал чемпионом турнира, обыграв в решающем матче национальную команду Франции.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.