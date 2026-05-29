Карпин рассказал, с кем можно сравнить сборную Египта по уровню игры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил национальную команду Египта с Нигерией по уровню игры. Ранее сборная России проиграла национальной команде Египта со счётом 0:1.

– С кем можно сравнить Египет по уровню?

– С Нигерией, в чем-то схожие команды, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.