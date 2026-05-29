«Барселона» согласовала контракт с Хулианом Альваресом — Луис Мерло

«Барселона» договорилась с нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом об условиях личного контракта. Об этом сообщает инсайдер Сесар Луис Мерло в своих социальных сетях.

По информации источника, теперь руководство каталонского клуба готовит официальное предложение для мадридцев. При этом сине-гранатовые не намерены включать в сделку своих футболистов и рассчитывают закрыть трансфер денежной компенсацией. В «Атлетико» готовы рассмотреть продажу аргентинца примерно за €150 млн.

Альварес присоединился к мадридскому клубу летом 2024 года после перехода из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне форвард провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал девять результативных передач.