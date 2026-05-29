L'Équipe: Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Авторитетное издание L'Équipe назвало вероятный состав «ПСЖ» на финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Арсеналом» в финале ЛЧ по версии L'Équipe

Матвей Сафонов, Ашраф Хакими (или Уоррен Заир-Эмери), Маркиньос (капитан), Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

«Арсенал» и «Пари Сен-Жермен» определят победителя турнира в очном матче, который состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За этот период времени он провёл 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль».

