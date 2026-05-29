Голкипер сборной России Агкацев высказался о поражении команды в матче с Египтом

Голкипер сборной России Станислав Агкацев прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Египта (0:1).

– Уступили участнику чемпионата мира. Что можешь сказать про игру?

– Интересная игра. Наверное, одна из самых интересных за последние пару лет. К сожалению, не удалось победить. Но я считаю, ребята все выложились на максимум. К сожалению, результат не в нашу пользу.

– Сегодня было много работы для вратаря?

– Достаточно, я считаю. И в построении атак, и в защите ворот хватало моментов. Я бы не сказал, что было очень много каких-то опасных ударов, но в тонусе держали, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.