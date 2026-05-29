«МЮ» и «Милан» включились в борьбу за футболиста «Ботафого», которым интересовался «Зенит»

Полузащитник «Ботафого» Данило может продолжить карьеру в Европе уже этим летом. Интерес к 25-летнему бразильцу проявляют сразу несколько крупных клубов. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, за хавбеком внимательно следят «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Сообщается, что оба клуба уже сделали предложения игроку, который сейчас находится в расположении сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти и готовится к чемпионату мира 2026 года. Сам футболист заинтересован в возвращении в европейский футбол после периода выступлений за «Ноттингем Форест».

При этом «Ботафого» не спешит принимать решение по трансферу, рассчитывая, что после мундиаля стоимость игрока может заметно вырасти. Ранее интерес к Данилу также проявлял «Зенит».

