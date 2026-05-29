Руководитель «Арсенала» высказался о будущем Артеты в клубе

Накануне финального матча Лиги чемпионов, глава лондонского «Арсенала» Джош Кройнке заявил, что подписание нового контракта с Микелем Артетой является «первоочередной задачей» для клуба.

«Сохранить Микеля в команде — наш главный приоритет, и, думаю, хорошая новость для болельщиков «Арсенала» по всему миру заключается в том, что он наслаждается проектом, ему нравится здесь, и с тех пор, как он был игроком, и до сих пор, он — настоящий арсеналец», — приводит слова Кройнке ESPN.

В финале Лиге чемпионов сыграют «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Матч состоится в субботу, 30 мая. Команды сыграют на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).