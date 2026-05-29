«Аль-Наср», за который выступает Роналду, объявил об уходе главного тренера Жезуша

«Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, объявил о уходе главного тренера Жорже Жезуша.

«Пришёл, бросив вызов… и уходит от нас чемпионом. Спасибо, Хесус, за всё, что ты сделал для своего клуба «Аль-Наср»…Ты всегда останешься тем, кого любят и кто любит болельщиков «Аль-Насра», — написано на официальной странице клуба в социальной сети X.

Ранее Жезуш объявил, что покидает команду после чемпионства. «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отметим, что нападающий и капитан команды Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.