Деклан Райс — лучший игрок сезона-2025/26 в АПЛ по версии BBC

Комментарии

Английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс получил от британской вещательной корпорации BBC награду «Лучший игрок сезона-2025/26 в АПЛ».

Деклан Райс

Фото: BBC

Португалец Бруну Фернандеш «Манчестер Юнайтед», установивший новый рекорд по количеству результативных передач за сезон, едва не занял второе место, а нападающий «Брентфорда» Игорь Тьяго, забивший 22 гола, стал третьим.

В текущем сезоне Райс принял участие в 36 матчах за «Арсенал» в АПЛ, в которых записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

