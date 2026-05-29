Экс-игрок США: Португалия играет на своём лучшем уровне, если Роналду не выходит на поле

Экс-игрок сборной США Тейлор Туэллмен высказался о нападающем Криштиану Роналду, который может сыграть за сборную Португалии на ЧМ-2026.

«Это лучшая команда, которая когда-либо была у Роналду рядом с ним в сборной Португалии перед чемпионатом мира. Я думаю, Португалия играет на своём лучшем уровне, если он не выходит на поле», — приводит слова Туэллмена Get Up ESPN в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Роналду получил вызов в сборную Португалии на предстоящий чемпионат мира 2026 года, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике. Для Криштиану Роналду это будет шестой чемпионат мира в карьере.

