Нико О'Райли — лучший молодой сезона-2025/26 в АПЛ по версии BBC

Английский защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли получил от британской вещательной корпорации BBC награду «Прорыв сезона-2025/26 в АПЛ».

Французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи занял второе место, а Макс Доумена из лондонского «Арсенала» был вознаграждён третьим местом.

В текущем сезоне Райс принял участие в 34 матча за «Манчестер Сити» в АПЛ, в которых записал на свой счёт пять голов гола и три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Трудовое соглашение с «горожанами» будет действовать до лета 2030 года.