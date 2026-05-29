«Конечно, непривычно». Станислав Агкацев – о поведении болельщиков сборной Египта

Голкипер сборной России Станислав Агкацев высказался о болельщиках сборной Египта после товарищеского матча. Встреча прошла в Каире и закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Ранее сообщалось, что в начале товарищеского матча между сборными России и Египта в нападающего Максима Глушенкова начали светить лазерной указкой.

– Хорошая атмосфера была на игре. Как оценишь национальные особенности боления? Крики, гонги, трубы, лазеры?

– Необычно, конечно, непривычно, но интересно, как опыт. Мне понравилось, но моментами было сложно из-за того, что лазеры глаза слепили. В целом, культура боления отличается от России, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.