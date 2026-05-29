Микель Артета — лучший тренер сезона-2025/26 в АПЛ по версии BBC

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета получил от британской вещательной корпорации BBC награду «Лучший тренер сезона-2025/26 в АПЛ».

Фото: BBC

Конкуренцию составили Андони Ираола из «Борнмута», Кит Эндрюс из «Брентфорда» и Режис Ле Брис из «Сандерленда».

«Канониры» под руководством Артеты стали чемпионами Англии. В 38 турах они набрали 85 очков и на семь очков опередили ближайшего конкурента в лице «Манчестер Сити». «Арсенал» выиграл АПЛ впервые за 22 года.

Артета возглавляет лондонскую команду с декабря 2019 года. За этот период, помимо чемпионата Англии, «Арсенал» выиграл Кубок Англии и дважды Суперкубок страны.

