5 футболистов «Арсенала» попали в символическую сборную АПЛ сезона-2025/26 по версии BBC

Британская вещательная корпорация BBC опубликовала символическую сборную АПЛ сезона-2025/26.

В символическую сборную вошли пять футболистов лондонского «Арсенала»: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Юрриен Тимбер и Деклан Райс, а также Нико О'Райли и Эрлинг Холанд (оба «Манчестер Сити»), Антуан Семенью («Борнмут»/«Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Игор Тьяго («Брентфорд»).

Чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал» под руководством Артеты. В 38 турах «канониры» набрали 85 очков и на семь очков опередили ближайшего конкурента в лице «Манчестер Сити».