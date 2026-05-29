Экс-футболист сборной Франции: Мбаппе слишком эгоистичен, для меня он не лидер

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф раскритиковал нападающего «Реала» и Килиана Мбаппе.

«Нет, Килиан Мбаппе для меня не является лидером, потому что он слишком эгоистичен в своих мыслях, в том, как он думает. Я его не знаю. Я встречался с ним только один раз, когда он был в сборной, а также играл за «Пари Сен-Жермен», тогда он только что подписал контракт с клубом. Повторюсь, он хороший парень, хорошо воспитанный, но его мышление, его подход к футболу не совпадают с моими представлениями об игре», — приводит слова Лебёфа Sportsboom.

Ранее Мбаппе был признан лучшим игроком сезона в «Реале». Француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов.