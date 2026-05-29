Вратарь сборной России Агкацев разобрал свой пропущенный гол в матче с Египтом

Голкипер сборной России Станислав Агкацев высказался о своём пропущенном голе в товарищеском матче с национальной командой Египта (0:1). Победный гол в матче на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф.

– Как можешь разобрать пропущенный гол?

– Чуть-чуть не успел среагировать, пальцами зацепил мяч. По темпу отлично разыграли, подали, пробил. К сожалению, не удалось спасти команду, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.