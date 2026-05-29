Титов: за «Спартак» болеют миллионы. Будь «Лужники» больше, и 200 тысяч пришло бы на Кубок

Ветеран «Спартака» Егор Титов рассказал, что прежде всего необходимо для побед футболистам московского клуба.

— Чего ещё не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство? Или всё уже есть?
— Состав есть, но усиление в каждую линию нужно однозначно. Самое главное для футболистов — поверить в себя. Девять лет «Спартак» не может выиграть чемпионат, поэтому победа в Кубке была очень кстати. Она показала: ребята способны обыграть любую команду, пусть даже по пенальти. После таких матчей приходит вкус больших побед. Команда увидела, что за «Спартак» болеют миллионы. Будь «Лужники» вдвое-втрое больше, на стадион и 200 тысяч пришло бы. Я сам был в этой шкуре и знаю, как «Спартак» любят болельщики. Осталось ребятам поверить в себя. А дальше мастерство тренерского штаба будет решать. Мы видим, что он у нас прекрасный», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В пятницу, 29 мая, Егору Титову исполняется 50 лет.

