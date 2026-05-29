Форвард «Ланса» Сент-Максимен может продолжить карьеру в МЛС

«Шарлотт» ведет активные переговоры о подписании контракта с форвардом «Ланса» Алланом Сент-Максименом, информирует RMC. Стороны близки к заключению контракта.

29-летний француз имеет действующее соглашение до конца июня, поэтому может перебраться в американский клуб на правах свободного агента.

Ранее Сент-Максимен выступал также за «Ньюкасл Юнайтед», «Бастию», «Ниццу», «Сент-Этьен», «Ганновер», «Аль-Ахли», «Фенербахче» и «Америку».

Сент-Максимен зимой расторг контракт с «Америкой» и перебрался из Мексики в «Ланс», за который в 13 играх забил 4 гола и оформил 3 голевые передачи.

Футболисту пришлось покинуть мексиканскую «Америку» из-за оскорблений в адрес его детей.

