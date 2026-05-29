Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Даже за три жизни я не смогу приблизиться к Лионелю». Кассано — о сравнении с Месси

«Даже за три жизни я не смогу приблизиться к Лионелю». Кассано — о сравнении с Месси
Комментарии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал более сильных футболистов, чем он.

«Иньеста меня превосходит – это сильнейший полузащитник, которого я видел в истории футбола. Также Роналдиньо: у него были 5-6 лет на таком уровне, до которого я не дотягивал. Ромарио был сильнее меня, как и Феномен Роналдо, Неймар и, конечно, Месси.

Даже за три жизни я не смогу приблизиться к Лионелю – это единственный игрок, которым я хотел бы родиться. Единственное, что нас объединяет, – я мог бы играть с ним в той «Барселоне», – приводит слова Кассано Corriere della Sera со ссылкой на шоу Viva el Futbol.

Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «Ролан Гаррос», «Оклахома» — «Сан-Антонио» и финал Суперлиги по футзалу
Топ-матчи пятницы: «Ролан Гаррос», «Оклахома» — «Сан-Антонио» и финал Суперлиги по футзалу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android