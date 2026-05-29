«Даже за три жизни я не смогу приблизиться к Лионелю». Кассано — о сравнении с Месси

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал более сильных футболистов, чем он.

«Иньеста меня превосходит – это сильнейший полузащитник, которого я видел в истории футбола. Также Роналдиньо: у него были 5-6 лет на таком уровне, до которого я не дотягивал. Ромарио был сильнее меня, как и Феномен Роналдо, Неймар и, конечно, Месси.

Даже за три жизни я не смогу приблизиться к Лионелю – это единственный игрок, которым я хотел бы родиться. Единственное, что нас объединяет, – я мог бы играть с ним в той «Барселоне», – приводит слова Кассано Corriere della Sera со ссылкой на шоу Viva el Futbol.