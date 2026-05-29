Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»

Каролина Селику, бывшая супруга бразильского полузащитника Кака, выступила с опровержением приписываемых ей слов о разводе с экс-футболистом «Милана», «Реала» и сборной Бразилии.

Несколько лет назад в мировых медиа и соцсетях появились высказывания женщины, согласно которым она решила развестись с футболистом, так как тот был «слишком идеальным».

«Долгое время я хранила молчание, но сейчас вижу, что больше не могу. Нет, я никогда не говорила, что рассталась с Кака, отцом моих старших детей, потому что он был слишком идеальным. Вы, должно быть, видели эту фразу как мем, как атаку на меня, и я объясню вам что произошло.

Это всплыло в зарубежных таблоидах как интерпретация журналистки из интервью, которое я дала в 2022 году. Но это не мои слова и никогда не были. Эта легенда разошлась по многочисленным сайтам как в Бразилии, так и во всем мире, будто это моя цитата и все такое, будто это произнесла сама я. Этого никогда не было.

Это начало распространяться, когда я была беременна младшим сыном и заботилась о старших детях, много работала в моей компании. Однажды я проснулась и прочла эту ложь. Для кого-то это может даже показаться чушью, но представьте: после восстановления моей семьи, беременности, счастья меня много ругали и критиковали.

Я получала женоненавистнические и жестокие атаки, мой образ использовался для продажи курсов, продуктов, привлечения внимания и мачистских дискурсов. И это происходит до сих пор», – сказала Селику в соцсетях.