Антонио Кассано: по мастерству и гениальности я был лучше Ривалдо

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает себя более сильным игроком, чем некоторые обладатели «Золотого мяча».

«По мастерству и гениальности я был лучше Ривалдо, хотя у него была волшебная левая.

Кака? Техника и гениальность – в обоих случаях я лучше. У него был взрывной рывок, но дриблинг и последний пас у меня были лучше. То же самое в случае с Батистутой и Дембеле.

Ямаль? Он очень сильный, играет на другой позиции, но я себе слишком сильно нравился: со всеми своими безумствами я играл в невероятно сильных командах, не тренируясь толком, постоянно с лишним весом», – приводит слова Кассано Corriere della Sera со ссылкой на шоу Viva el Futbol.

