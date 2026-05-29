Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Саудовской Аравии восстановил украденный паспорт и сыграет на ЧМ-2026

Защитник сборной Саудовской Аравии восстановил украденный паспорт и сыграет на ЧМ-2026
Комментарии

Защитник «Ланса» и сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид, у которого украли паспорт в Нидерландах, сумел восстановить документы и вскоре присоединится к национальной команде.

«Сауд Абдулхамид присоединится к лагерю «зелёных» в четверг, после завершения всех необходимых процедур, связанных с получением документов», — сообщает пресс‑служба Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

Ранее футболист не смог вовремя прибыть в расположение сборной из-за кражи паспорта в Амстердаме. Во время поездки на свадьбу неизвестные вскрыли автомобиль игрока и похитили личные вещи. В Федерации футбола Саудовской Аравии сообщили, что все необходимые процедуры уже завершены и защитник присоединится к команде в четверг.

В минувшем сезоне Абдулхамид провёл 31 матч за «Ланс», забил три мяча и сделал восемь результативных передач.

Материалы по теме
У защитника сборной Саудовской Аравии украли паспорт перед ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android