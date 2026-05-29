Защитник сборной Саудовской Аравии восстановил украденный паспорт и сыграет на ЧМ-2026

Защитник «Ланса» и сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид, у которого украли паспорт в Нидерландах, сумел восстановить документы и вскоре присоединится к национальной команде.

«Сауд Абдулхамид присоединится к лагерю «зелёных» в четверг, после завершения всех необходимых процедур, связанных с получением документов», — сообщает пресс‑служба Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF).

Ранее футболист не смог вовремя прибыть в расположение сборной из-за кражи паспорта в Амстердаме. Во время поездки на свадьбу неизвестные вскрыли автомобиль игрока и похитили личные вещи.

В минувшем сезоне Абдулхамид провёл 31 матч за «Ланс», забил три мяча и сделал восемь результативных передач.