«Кто-то наверху так расположил планеты». Артета — о чемпионстве «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что победа в АПЛ поможет команде почувствовать себя увереннее в финале Лиги чемпионов.

«Арсенал» стал чемпионом Англии после того, как в трёх сезонах подряд финишировал вторым. В финале ЛЧ, который пройдёт в Будапеште в субботу, 30 мая, «канониры» сыграют с «ПСЖ».

«Потому что там, наверху, кто-то расположил планеты так, чтобы это случилось. В других сезонах мы были близки к успеху, но чего-то не хватало. С самого начала ощущения были другими, но мы всё так же были стабильны.

Я был убеждён, что мы будем очень близки. Не в победе, потому что это зависит от многих факторов. Моя работа заключалась в том, чтобы убедить игроков почувствовать себя лучшими, потому что были моменты сомнений. Я придал им энергии и сказал, что это лучшее время в их жизни.

Когда вы сбрасываете с себя бремя, то чувствуете радость и облегчение. Вы говорите: «Теперь у нас это есть». И сейчас мы должны воспользоваться этим как цунами эмоций, надежды и жажды выиграть Лигу чемпионов», – приводит слова Артеты Marca.

Накануне, Артета получил от британской вещательной корпорации BBC награду «Лучший тренер сезона-2025/2026 в АПЛ».